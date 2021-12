'Pagato dalla Cina', condannato un luminare di Harvard

(ANSA) - WASHINGTON, 22 DIC - E' sospettato di aver spiato per conto della Cina nel cuore di una delle istituzioni più blasonate d'America, l'università di Harvard. Ora Charles Lieber, 62 anni, uno dei docenti più stimati ed ex vicepresidente del Dipartimento di chimica del prestigioso ateneo, è stato condannato nell'aula di una corte federale di Boston per aver nascosto i suoi legami con Pechino. Rischia fino a 15 anni di carcere. Lieber, arrestato lo scorso gennaio, è accusato di aver lavorato per il Thousand Talents Plan, un programma cinese mirato a reclutare in America persone con conoscenze e competenze nel campo delle tecnologie e della proprietà intellettuale. (ANSA).