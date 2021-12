Polemica con la Fox, Fauci chiede il licenziamento di un anchor

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Anthony Fauci, il super consulente della Casa Bianca per la pandemia di Covid, ha chiesto il licenziamento in tronco di un giornalista della Fox News, Jesse Watters, per aver usato un linguaggio violento nei suoi confronti durante una conferenza chiedendo ai partecipanti di "sferrare il corpo letale" all'infettivologo. Lo riporta la Cnn. Watters parlava ad una conferenza del gruppo di destra Turning Points USA, e stava insegnando agli studenti presenti come creare un momento virale che Fox News avrebbe mandato in onda. "Sferrate il colpo mortale con un'imboscata. Cos'è il colpo mortale? Quello che non si aspetta". Parole che Fauci ha definito "orribile". "E' una follia, quest'uomo dovrebbe essere licenziato in tronco", ha detto il super esperto della Casa Bianca. "L'unica cosa che ho fatto in questi due anni è stato incoraggiare le persone ad avere buone abitudini in tema di salute: vaccinarsi, stare attenti in ambienti pubblici, indossare una mascherine", ha continuato Fauci. "E per questo, c'è un tizio là fuori invita la gente a darmi il colpo mortale?". Fox News ha difeso il suo giornalista. "Sulla base della visione della clip completa e della lettura dell'intera trascrizione, è più che chiaro che Jesse Watters stesse usando una metafora per indicare di porre domande incisive al dottor Fauci", ha dichiarato un portavoce in un comunicato. (ANSA).