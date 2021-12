Covid, è morto l'ex senatore M5S Bartolomeo Pepe. Era un convinto No Vax

E’ morto per complicanze legate al Covid-19 l'ex senatore del Movimento 5 Stelle Bartolomeo Pepe. Convinto anti-vaccinista. Da qualche giorno era intubato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del nosocomio campano. Era stato ricoverato sabato scorso per insufficienza respiratoria e gli era stato applicato un casco per la ventilazione. Poi, rapidamente, la situazione si è aggravata fino al decesso.