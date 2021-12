Covid: Ordine Medici Milano,situazione tamponi ingestibile

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - "Siamo molto preoccupati per la situazione dei tamponi ed il malfunzionamento dei sistemi informatici". Lo dice Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, denunciando "una situazione ingestibile, che si nota dalle lunghe file davanti alle farmacie". "Questo malfunzionamento non solo crea grandi difficoltà ai medici, di tempo e di risorse, ma li rende anche 'colpevoli' di fronte ai pazienti, aumentando ulteriormente il contenzioso medico-paziente, già reso incandescente da alcune dichiarazioni sconsiderate dell'Assessore al Welfare, " ha aggiunto Rossi. In una nota, pubblicata al termine di un incontro avvenuto in Regione Lombardia, dopo le lamentele di numerosi medici di base per il malfunzionamento del portale Ats Milano per la prenotazione dei tamponi, Rossi ha spiegato che la Regione ha risolto parzialmente la situazione, autorizzando la richiesta del tampone con semplice foglio di ricettario o semplice e-mail del medico al paziente. "Resta il rischio che le strutture non accettino questa modalità e soprattutto fuori dai punti tampone, al freddo, si stanno formando code che durano anche molte ore", aggiunge. "Il problema - prosegue Rossi - è che la rete informatica lombarda fa acqua da tutte le parti. Proprio per questa ragione è necessario investire sulla tecnologia informatica. Io stesso, che esercito tutti i giorni la professione come medico di medicina generale perdo ogni settimana ore e ore pregando che il sistema non faccia i capricci. Infine, va subito potenziata la rete che esegue tamponi molecolari: con un aumento così rapido dei contagi bisogna correre subito ai ripari", conclude il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi di Milano. (ANSA).