Crollo gru: Torino in lutto per i funerali delle tre vittime

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - Bandiere a mezz'asta, a Torino, nel giorno del lutto cittadino per i funerali degli operai morti nel crollo della gru di via Genova. Un "segno di commossa partecipazione della comunità torinese per la tragica scomparsa" dei tre lavoratori. Alle 11, in Duomo, l'ultimo saluto a Filippo Falotico, vent'anni appena, la più giovane delle tre vittime. A celebrarli l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia. Le altre due vittime, Roberto Peretto e Marco Pozzetti, così come disposto dalle famiglie, saranno invece trasferiti nei comuni dove vivevano, in Lombardia. Ascom Confcommercio Torino e provincia e Epat Torino partecipano al cordoglio per le famiglie colpite dalla tragedia di via Genova e al lutto cittadino, esponendo a mezz'asta la bandiera italiana nella sede torinese dell'Associazione. (ANSA).