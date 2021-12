Cile: Borrell propone a Boric rafforzamento delle relazioni

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 24 DIC - L'Alto rappresentante dell'Unione europea, Josep Borrell, ha telefonato oggi al presidente eletto del Cile, Gabriel Boric, per augurargli "successo e risultati positivi" per la sua futura gestione governativa. Via Twitter Borrell ha sottolineato "l'impegno della Ue per continuare a rafforzare le relazioni con il Cile, in particolare per quanto riguarda la coesione sociale, i diritti umani, la promozione del multilateralismo e l'azione per il clima". Da parte sua Boric ha confermato di avere avuto "una conversazione molto buona con Josep, con la condivisione di molti punti di vista sulle sfide comuni della nostra epoca". "Il Cile e la Ue - ha concluso via Twitter - avranno durante il nostro governo una sostanziosa agenda comune di apprendimento e collaborazione". L'Unione europea, come blocco economico regionale, è il terzo partner commerciale del Cile, dopo Cina e Stati Uniti. (ANSA).