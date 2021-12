Covid: 4.609 positivi e 8 morti in Piemonte,salgono ricoveri

(ANSA) - TORINO, 24 DIC - Sale ancora il numero dei contagi in Piemonte. Sono 4.609 le persone che nelle ultime 24 ore sono risultate positive al Covid-19, il 4,9% dei 94.359 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 2.932 (63,6%). Sono otto i decessi, uno dei quali relativi alla giornata di oggi, e 1.508 i guariti. Aumentano i ricoveri: sono 74 quelli in terapia intensiva (+7), 906 quelli nei reparti ordinari (+38). Le persone in isolamento domiciliare sono 34.643; gli attualmente positivi sono 35.623. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 448.287 positivi, i decessi diventano 11.991 e i guariti 400.673. (ANSA).