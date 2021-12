Covid: 55 positivi su nave da crociera partita da Florida

(ANSA) - NEW YORK, 23 DIC - Cinquantacinque persone positive al Covid a bordo di una nave da crociera Royal Carribean partita sabato dalla Florida. I contagiati sulla Odyssey of the Seas sono fra i passeggeri e fra l'equipaggio, anche se il 95% di coloro che sono a bordo sono completamente vaccinati. Le isola caraibiche di Curaçao e Aruba, nelle Antille olandesi, hanno vietato l'attracco. La nave resterà in mare fino al rientro in Florida previsto il 26 dicembre. (ANSA).