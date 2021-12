Covid: boom di contagi a Malta, 955 casi in 24 ore

(ANSA) - LA VALLETTA, 24 DIC - Malta, uno dei Paesi col più alto tasso di residenti completamente vaccinati al mondo, con 955 nuove infezioni rilevate nelle ultime 24 ore ha registrato un picco finora mai visto dall'inizio della pandemia. Negli ultimi 4 giorni il numero di nuovi casi quotidiani è quasi quadruplicato: erano 252 lunedì scorso, sono diventati 582 mercoledì e 733 giovedì. I casi attivi sono schizzati a 4.469. Resta tuttavia contenuto il carico sulle strutture sanitarie. Rispetto all'inizio della settimana, i ricoveri in ospedale sono quasi raddoppiati, ma restano limitati in termini assoluti: erano 42 (di cui 5 in terapia intensiva) lunedì, a oggi sono saliti a 70 (di cui sempre 5 in Itu Ieri il ministro della salute e vicepremier, Chris Fearne, ha reso noto che erano stati individuati i primi due casi di variante Omicron. Intanto continua ad accelerare la campagna per il booster che, attualmente aperta agli over 35, da lunedì prossimo sarà disponibile per tutti i maggiorenni. (ANSA).