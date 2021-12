Sindaco, Gesù Bambino "nasce nella Basilica di Norcia"

(ANSA) - PERUGIA, 24 DIC - "È il Natale in cui a Norcia il presepe si celebra in maniera figurata all'interno della Basilica di San Benedetto. Finalmente vediamo i confini del cantiere dentro il quale si sta lavorando alla ricostruzione della stessa Basilica". È quanto ha detto all'ANSA il sindaco Nicola Alemanno alla vigilia del sesto Natale dopo i terremoti del 2016. "Negli altri anni - ha ricordato il sindaco - realizzavamo una piccola natività tra le macerie della Basilica, quest'anno, con il cantiere delimitato, possiamo dire che Gesù Bambino nasce tra le macerie della 'casa' di San Benedetto. Un momento atteso con ansia da tutta la comunità". "Credo che l'avvio concreto del cantiere della Basilica - ha ancora detto - significhi molto per tutta la popolazione nursina, è quel segnale che ci fa comprendere che i problemi per l'avvio della ricostruzione sono dietro le spalle e adesso dobbiamo solo fare, magari dovremmo affinare ancora qualcosa per tentare di fare ancora più in fretta". Il sindaco ha ricordato che è stata delimitata anche l'area di cantiere che porterà al recupero del palazzo comunale: "Contiamo di terminare i lavori nel 2023, mentre per la Basilica è più complesso ipotizzare una data, se non altro per le finiture interne". "Questo del 2021 - ha evidenziato Alemanno - è sicuramente l'anno migliore se ci limitiamo al post sisma, poi ovviamente siamo alle prese con la quarta ondata pandemica e questo ci impone di adottare tutte le precauzioni possibili per cercare di arginarla e superarla in modo migliore rispetto alle precedenti". Il sindaco ha ricordato, infine, che "a breve inizieranno anche i lavori per il recupero del museo della Castellina, del teatro e delle due porte di accesso alla città", oltre che i progetti più imponenti che dovranno portare alla ricostruzione di San Pellegrino e Castelluccio di Norcia. (ANSA).