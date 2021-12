Usa ed europei, Libia fissi presto nuova data per il voto

(ANSA) - LONDRA, 24 DIC - "Facciamo appello alle autorità libiche competenti a rispettare le aspirazioni del popolo libico a elezioni immediate, fissando rapidamente una data definitiva per il voto e pubblicando immediatamente la lista definitiva dei candidati alla presidenza". Lo dichiarano in una nota congiunta Stati Uniti, Italia, Francia, Germania e Regno Unito. Le elezioni presidenziali erano state inizialmente fissate per oggi, 24 dicembre, poi rinviate sine die ufficialmente per motivi organizzativi. (ANSA).