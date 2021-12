Incidenti stradali:coppia anziani muore in frontale tra auto

(ANSA) - FAEDIS, 25 DIC - Una coppia, marito e moglie, rispettivamente di 78 e 73 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Faedis (Udine). I due anziani, residenti a Udine, erano a bordo della loro utilitaria quando il veicolo si è scontrato quasi frontalmente con un'altra auto condotta da un uomo residente in zona, il quale ha riportato ferite non gravi. I coniugi sono invece deceduti all'istante nonostante l'intervento del personale sanitario e dei Vigili del fuoco. I Carabinieri della Compagnia di Cividale hanno avviato indagini. (ANSA).