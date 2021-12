Iran, l'arricchimento dell'uranio non supererà il 60%

(ANSA) - TEHERAN, 25 DIC - "L'Iran non supererà il 60% nel livello di arricchimento del suo uranio, anche se i colloqui in corso a Vienna per il rilancio dell'accordo nucleare del 2015 dovessero concludersi senza un accordo e le sanzioni Usa non venissero rimosse". Lo ha dichiarato il capo dell'Agenzia iraniana per l'energia atomica, Mohammad Eslami. "L'Iran sarà pronto a produrre combustibile nucleare nell'impianto nucleare di Bushehr nel prossimo futuro", ha dichiarato Eslami in un'intervista a Ria Novosti. "Abbiamo rafforzato la sicurezza dei nostri siti contro ogni possibile cyberattacco da parte di coloro che vogliono colpici. I nostri sistemi sono pienamente sotto controllo", ha aggiunto. (ANSA).