Russia: bloccato accesso a sito importante ong diritti umani

(ANSA) - MOSCA, 25 DIC - La Russia ha bloccato il sito web di un importante gruppo di monitoraggio della situazione dei diritti umani nel Paese, che si occupa in particolare delle persecuzioni di natura politica. Lo riferisce via Twitter lo stesso osservatorio, Ovd-Info, spiegando di non aver ricevuto finora alcuna notifica dalle autorità e di non conoscere "il motivo" della censura. Il blocco è l'ultimo di una serie di interventi di Mosca contro media independenti e ong accusate di essere "agenti stranieri" o di compiere attività illegali. Una limitazione dell'accesso al sito è stata decretata da un tribunale di Mosca lunedì scorso, secondo l'ente federale di monitoraggio dei media, Roskomnadzor. (ANSA).