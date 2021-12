Colombia: uccisa una funzionaria dell'organismo Onu antidroga

(ANSA) - BOGOTA, 26 DIC - Uomini armati, forse rapinatori, hanno attaccato e ucciso a Bogotà Natalia Castillo, portavoce colombiana dell'Organizzazione dell'Onu contro la droga ed il crimine (Unodc). Lo riferisce Blu Radio. Secondo l'emittente, Castillo, 32 anni, stava cenando con un gruppo di amici alla vigilia di Natale e quando è uscita all'esterno del ristorante per rispondere ad una telefonata al cellulare è stata assaltata da una banda armata che l'ha derubata, non esitando a spararle un colpo di pistola al petto. Il comandante della polizia metropolitana, generale Oscar Gómez, ha dichiarato che "insieme alla Procura abbiamo creato una squadra investigativa per risalire ai responsabili del brutale omicidio". Le autorità colombiane hanno offerto una ricompensa fino a 20 milioni di pesos (circa 4.400 euro) per chi sia in grado di fornire informazioni utili per risolvere il caso. (ANSA).