Covid: centinaia in coda per i tamponi all'Hub di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 26 DIC - Lunghe code per i tamponi da questa mattina all'Hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Le notizie circa l'aumento dei contagi hanno messo in apprensione quanti hanno trascorso le festività in famiglia o nei locali e si apprestano al cenone di Capodanno. Attorno alla fiera del Mediterraneo ci sono centinaia di auto in coda. L'attesa per eseguire il tampone molecolare è di circa due ore. Da oggi e per tutto il periodo festivo sono scattate nuove regole per quanto riguarda vaccini e tamponi all'hub di Palermo, con una sospensione parziale degli Open day, per accogliere al meglio gli utenti. I vaccini senza prenotazioni potranno infatti essere effettuati solo fino alle 14; ad esclusione del 31 dicembre e dell'1 gennaio in cui potranno vaccinarsi solo i prenotati. La Fiera del Mediterraneo resta aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 per i vaccini, dalle 8 alle 13 per i tamponi. (ANSA).