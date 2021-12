Covid: India, a gennaio vaccini dai 15 anni e dose booster

(ANSA) - NEW DELHI, 26 DIC - L'India aprirà dal 3 gennaio la vaccinazione anti-Covid 19 ai ragazzi dai 15 anni di età e avvierà la somministrazione della dose detta "booster" a lavoratori in prima linea e ai "fragili": è il "regalo di Natale", annunciato ieri sera in un discorso alla nazione dal premier Narendra Modi. "Ce lo hanno consigliato gli esperti, dopo avere esaminato i risultati dei nostri 11 mesi di vaccinazione", ha detto il primo ministro nel suo intervento, trasmesso a reti unificate. "La variante Omicron preoccupa il mondo intero: non dobbiamo farci prendere dal panico, ma abbiamo il dovere di essere cauti e molto attenti. Tutti gli operatori sanitari, chiunque lavori a contatto col pubblico, e i cittadini di oltre 60 anni con problemi di salute potranno ricevere la terza dose booster, che sarà disponibile dal 10 gennaio". L'India, con un ingente sforzo organizzativo, ha sinora somministrato un miliardo 400 milioni di vaccini: il 90 per cento degli indiani maggiorenni ha avuto la prima dose, il 60 per cento anche la seconda. Il Paese ha utilizzato soprattutto vaccini "indigeni". (ANSA).