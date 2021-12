Birmania: processo Suu Kyi, verdetto rinviato al 10 gennaio

(ANSA) - YANGON, 27 DIC - E' stato rinviato al 10 gennaio prossimo il verdetto atteso per oggi al processo all'ex leader birmana e Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, accusata di importazione illegale e possesso di walkie-talkie e per violazione delle restrizioni Covid: lo si apprende da una fonte vicina al caso. (ANSA).