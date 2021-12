Covid: Figliuolo,auguro che nel 2022 Italia esca da pandemia

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - "Sento dire spesso che bisogna fare di più; si può fare tutto di più, ma ci sono tanti nostri concittadini che danno il massimo tutti i giorni. Se c'è qualche disservizio, e ogni tanto può accadere, chiedo scusa io a nome di tutti e assicuro che cercheremo di fare ancora meglio". Il generale Francesco Paolo Figliuolo rivolge così un "pensiero a medici, infermieri e operatori sanitari che, insieme agli amministrativi, stanno facendo un lavoro straordinario" in occasione della sua visita all'hub vaccinale allestito a Torino negli spazi del Sermig. "Il Sermig è uno scrigno di generosità, un'altra testimonianza della bella Italia - sottolinea il commissario straordinario per l'emergenza Covid -. Ringrazio Ernesto Olivero di aver messo a disposizione i propri spazi per realizzare in poco tempo un ulteriore punto vaccinale che consentirà di ampliare l'offerta di vaccini a Torino. Qui vedo sempre una sinergia istituzionale importante, al di là delle giuste idee e dei colori politici che sono il sale della vita comune. Agli italiani è all'Italia un buon 2022 che ci faccia uscire da questa pandemia, noi ce la mettiamo tutta, insieme alle istituzioni, a livello centrale e locale, al mondo dell'associazionismo, a tutti quelli che stanno operando in questa lunga e faticosa campagna vaccinale". (ANSA).