Covid: Lombardia, pronti all'apertura nuovi centri tampone

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - Da mercoledì 29 dicembre sarà attivo un nuovo centro tamponi massivo a Gallarate (Varese), mentre sono state aggiunte 8 nuove linee tampone presso il centro di Trenno a Milano ed è in fase di allestimento un nuovo centro tamponi presso Fiera Milano City che sarà attivo nei prossimi giorni. Questi i primi esiti del lavoro della task force tamponi per individuare l'eventuale contagio da Covid, istituita dalla vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti. La task force guidata da Guido Grignaffini si è riunita stamane provvedendo alle prime iniziative urgenti, come l'ampliamento del numero dei punti tampone. Inoltre, tutte le Asst sono state invitate ad attivare orari dedicati ai tamponi presso i loro centri prelievi, mentre la direzione generale Welfare invierà una lettera a medici di medicina generale e pediatri per sensibilizzarli circa la necessità di effettuare direttamente i tamponi ai propri assistiti, evitando loro inutili e talvolta rischiosi spostamenti. "Abbiamo chiesto alle farmacie - spiega Grignaffini - la disponibilità ad allungare gli orari serali del servizio tamponi e a dedicare alcuni orari specifici ai cittadini che necessitano di tampone a seguito di contatti stretti". Nel mese di dicembre sono stati effettuati circa 3,5 milioni di tamponi in Lombardia, il 21,5% di tutti i tamponi somministrati in Italia. (ANSA).