E in Israele sono già alla quarta dose di vaccino (dopo 3 mesi): il primo è stato un medico

Non è stata un’infermiera dell’ospedale Sheba la prima persona ad essere stata vaccinata con la quarta dose in Israele, bensì un professore, Jacob Lavi, dello stesso nosocomio che dirige l’unità dei trapianti di cuore. Lo ha precisato lui stesso in un’intervista alla radio pubblica Kan. Questa mattina sul sito Facebook dello Sheba era stata indicata l’infermiera Orna Rahminov come «prima donna» a ricevere l’immunizzazione. Entrambi fanno parte di uno studio dell’ospedale volto a verificare l’efficacia del secondo booster.

Mentre i dati sui contagi di Covid in Israele si fanno sempre più preoccupanti, il ministero della sanità ha ridotto oggi il lasso di tempo minimo che deve intercorrere fra la somministrazione della seconda dose di vaccino Pfizer e la terza, ossia il 'booster': in precedenza si poteva ricevere la terza vaccinazione solo cinque mesi dopo la seconda, da adesso questo periodo viene ridotto a soli tre mesi.

«I dati del contagio in Israele e nel mondo indicano un netto aumento del Covid in generale e della variante Omicron in particolare», ha osservato il ministero. «Adesso esiste la necessità di elevare il livello di immunità nella popolazione nei tempi più stretti possibile».

Il ministero ha notato che altri Paesi, quali Gran Bretagna, Germania e Francia stanno pure muovendosi nella stessa direzione. (ANSAmed).