Incendio in un'azienda a Porto Marghera, nessun ferito

(ANSA) - VENEZIA, 27 DIC - Un incendio è divampato stamane in una azienda nell'area del Petrolchimico di Marghera, la Slim Fusina Rolling di via dell'Elettronica a Malcontenta. Si tratta della sede dell'ex Alcoa. Non risultano feriti ne' persone coinvolte. Sul posto stanno operando numerose squadre dei vigili del fuoco, e il rogo sarebbe sotto controllo. A prendere fuoco è stato stato un macchinario che lamina i metalli. Le dense volute di fumo alzatesi dall'impianto sono state viste anche da Venezia In tarda mattinata l'incendio è stato domato completamente dai vigili del fuoco. Le verifiche sulla qualità dell'aria svolte dall'Arpav, si apprende, non hanno segnalato situazioni di criticità, ed anche il Comune di Venezia, in base alle informazioni del sistema di controllo sulla zona industriale, ha dichiarato "la fine dello stato di allerta per la cittadinanza". (ANSA).