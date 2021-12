Omicidio Campobasso: De Vivo non risponde davanti al Gip

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 DIC - E' durata un'ora l'udienza di convalida del fermo per Gianni De Vivo, il 37enne accusato dell'omicidio avvenuto la notte di Natale a Campobasso. L'uomo è arrivato al palazzo di Giustizia alle 13.30 proveniente dal carcere di Benevento ed è uscito poco dopo le 14.30. Durante l'udienza, su consiglio del suo avvocato Mariano Prencipe, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Erano presenti il pm Elisa Sabusco e il gip Veronica D'Agnone. De Vivo è giunto in tribunale completamente coperto da una tuta bianca per le norme anti covid e scendendo dal furgone della penitenziaria si è coperto il volto con un foglio di carta. (ANSA).