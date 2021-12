Russia: aumentata condanna a noto storico dei Gulag

(ANSA) - MOSCA, 27 DIC - Un tirbunale russo ha aumentato a 15 anni di carcere la condanna di Yury Dmitriyev, uno dei principali storici impegnati nelle ricerche sui Gulag, che secondo i suoi sostenitori è stato preso di mira in processi politici per aver denunciato i massacri dell'epoca sovietica. Nel 2020, lo studioso 65enne era già stato condannato a 13 anni in un controverso processo per abusi sessuali sulla figlia adottiva, in cui si è sempre dichiarato innocente. Interrogato dai giornalisti, il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, non ha voluto commentare la vicenda, affermando che non fa parte dell'agenda del Cremlino. (ANSA).