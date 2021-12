Birmania: appello Usa all'embargo di armi verso i militari

(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - Gli Stati Uniti condannano gli attacchi del 24 dicembre in Birmania in cui hanno perso la vita 35 persone: "Prendere di mire innocenti è inaccettabile. La comunità internazionale deve fare di più per prevenire il ripetersi di queste atrocità in Birmania, incluso mettere fine alla vendita di armi e di tecnologia a doppio uso ai militari birmani". Lo afferma il segretario di Stato americano, Antony Blinken, chiedendo al regime di garantire la sicurezza degli operatori umanitari e l'accesso a coloro che offrono assistenza umanitaria alla popolazione. (ANSA).