Festa senza mascherine a Cortina: fuggi fuggi all'arrivo del 112 e 7 denunce

Un evento privato in una struttura a quattro stelle in centro a Cortina d'Ampezzo si è trasformato in un fuggi fuggi generale: i carabinieri, entrati al Boutique Hotel Villa Blu per controllare il rispetto delle normative anti-Covid, hanno trovato 25 persone che non stavano rispettando le misure antivirus.

Sette sono state individuate e sanzionate. In particolare, un cliente americano ubriaco è riuscito a fuggire via dalla festa a bordo della sua automobile e, imboccando una pista ciclabile off limits per i mezzi a motore, ha preso una denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre che il ritiro della patente. Le persone multate, sono tutti turisti. Sanzionato anche il titolare della struttura.