Covid: da zero a 15 casi in 48ore, chiusi bar paese Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 DIC - I contagi in risalita a Paulilatino, nell'Oristanese, hanno convinto il sindaco e consigliere regionale Domenico Gallus a chiudere tutti i bar del paese, luoghi di aggregazione per i più giovani, i più colpiti da questa nuova ondata. "A malincuore e con profonda tristezza devo dirvi che il virus ha ripreso a circolare tra i nostri concittadini - spiega in un video social - sono circa 15 i casi che si sono sviluppati tra ieri sera e stamattina e riguardano tutti ragazzi molto giovani che mostrano tutti sintomi e sono risultati positivi al tampone rapido. Ho preso subito questa decisione drastica ma che ritengo necessaria". La nuova disposizione rimarrà in essere "in attesa dell'evoluzione della situazione. Con queste vacanze natalizie e il fatto che non ci fossero più casi in paese, ha portato ad abbassare la guardia: questo non deve più succedere". Il primo cittadino invita poi a seguire le norme come "la mascherina fissa anche all'aperto, il distanziamento sociale e l'igiene delle mani". (ANSA).