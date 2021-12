Venezuela: prorogata presidenza ad interim di Guaidó

(ANSA) - CARACAS, 28 DIC - L'opposizione venezuelana ha approvato la proroga per un altro anno dell'incarico di presidente ad interim del Venezuela per Juan Guaidó. La decisione è stata adottata ieri in una riunione straordinaria della Commissione delegata dell'Assemblea nazionale, organo legislativo il cui mandato quinquennale è scaduto nel 2020 ma che è stato esteso, in parallelo con la nuova Assemblea controllata dai sostenitori del presidente Nicolás Maduro. Ringraziando la Commissione per questa decisione, Guaidó ha dichiarato che "Nicolás Maduro dal 2018 ci deve un'elezione presidenziale e il mio dovere costituzionale come presidente in carica è lottare per elezioni presidenziali libere". Da parte sua Maduro ha criticato oggi la proroga dei poteri del leader oppositore definendola "ridicola". "Là - ha dichiarato durante una riunione trasmessa dalla tv statale - hanno preso una decisione nel Paese di Narnia (così è solito il capo dello Stato riferirsi alle decisioni dell'opposizione, ndr.) che nessuno capisce. Non hanno limiti al ridicolo, alla stupidità politica". Il capo dello Stato ha poi sostenuto che "l'estrema destra non fa altro che fare danni. Guardateli - ha proseguito - per cinque anni hanno distrutto l'Assemblea nazionale, promosso sanzioni, cospirazioni, invasioni per cinque anni, soffrendo fino a che non è stata eletta la nuova Assemblea nazionale. Ora camminano proteggendosi dietro a un Frankenstein: la destra non ha limiti alla sua stupidità". (ANSA).