Capodanno: prefettura, a Milano controlli saranno rafforzati

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Misure e controlli rafforzati a Milano per la serata di Capodanno. Lo ha stabilito il comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura questa mattina. Nel pieno della quarta ondata, "è fondamentale l'osservanza delle norme anticovid ed è forte l'invito a festeggiamenti improntati al rispetto delle regole - si legge nella nota diffusa la termine della riunione -. I servizi su tutta la città metropolitana riguarderanno sia il controllo del territorio che la verifica negli esercizi pubblici". (ANSA).