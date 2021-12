Clima: Alaska in preda a ondata calore, fino a 20 gradi

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - L'Alaska è in preda a un'ondata di calore con temperature che in alcune parti dello Stato sfiorano i 20 gradi Celsius in un periodo dell'anno caratterizzato normalmente da un freddo pungente e abbondanti nevicate. Secondo quanto riportano oggi i media locali, sull'isola di Kodiak - a sudovest di Anchorage - sono stati registrati domenica scorsa 19,4 gradi, la temperatura più alta mai rilevata nel mese di dicembre in tutto il territorio, ha commentato lo scienziato Rick Thoman dell'Alaska Center for Climate Assessment and Policy, definendola "assurda". Il nuovo massimo di riferimento segue una serie di temperature record come i 18,3 gradi registrati all'aeroporto di Kodiak, i 16,6 gradi nel Comune di Cold Bay nella penisola di Alaska e almeno otto giorni questo mese con temperature superiori ai 10 gradi nella città di Unalaska - nelle Aleutine occidentali - inclusi 13,3 gradi sabato 25, ovvero il giorno di Natale più caldo mai registrato nello Stato. (ANSA).