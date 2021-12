Fiorini (Lega): " Sugli esecutori il cerchio si stringe"

- «Attendiamo le conclusioni del Ris di Parma. Se l’esito dell’analisi dovesse confermare che il frammento osseo rinvenuto al Lido Po di Boretto dai carabinieri appartiene a Saman Abbas, il cerchio si stringerebbe ulteriormente sui suoi carnefici. Nel frattempo , ci auguriamo che le autorità italiane proseguano le ricerche dei genitori, fuggiti in Pakistan facendo perdere le proprie tracce, e accelerino le procedure per l’estradizione nel nostro Paese dello zio, ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio e attualmente agli arresti in un carcere di Parigi. Chiunque abbia partecipato e contribuito alla brutale esecuzione della povera Saman deve marcire in galera».

Lo dichiara la deputata reggiana della Lega, Benedetta Fiorini