Aggredisce 52enne con cocci bottiglia in centro a Milano, preso

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Ha aggredito un 52enne per motivi ancora da accertare, a colpi di cocci di bottiglia nelle vicinanze della Galleria De Cristoforis, a poca distanza dal Duomo di Milano. Poi si è dato alla fuga, per essere infine bloccato dalla Polizia di Stato allertata dai passanti che avevano assistito alla scena, ieri intorno alle 22. E' stato arrestato per lesioni personali aggravate e per resistenza a pubblico ufficiale un 44enne italiano con precedenti per episodi simili. La vittima, che aveva vistose ferite da taglio sul corpo, è stata trasportata all'ospedale Policlinico ma non sarebbe in gravi condizioni. L'uomo verrà processato per direttissima a Milano. (ANSA).