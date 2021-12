Carceri: aumentano contagi, a Spezia sezione ad hoc

(ANSA) - GENOVA, 30 DIC - A causa dell'aumento costante di detenuti positivi nel carcere della Spezia è stato istituito un 'piano detentivo Covid19'. Lo rende noto Fabio Pagano, segretario della Uilpa Polizia penitenziaria. Pagani sottolinea che "a fronte del dilagare dei contagi da Covid-19 nel Paese, come sempre accade, e della consequenziale crescita sostenuta dei casi di positività nelle carceri, luogo chiuso e sovraffollato e nel quale gli assembramenti sono istituzionalizzati, non è previsto Green Pass per utenza e visitatori, niente mascherine Ffp2 obbligatorie, insomma, niente di niente. E' inaccettabile: la Polizia penitenziaria, per la quale neppure la legge di bilancio che sta per essere definitivamente varata dalla Camera prevede alcunché di significativo e specifico, non può essere considerata carne da macello. Qualcuno ci dovrebbe spiegare - chiede Pagani - perché si impongono le mascherine Ffp2 obbligatorie un po' ovunque nei luoghi chiusi, ma non nelle carceri dove non è previsto alcun obbligo neanche del green pass 'semplice'" nonostante cresca il sovraffollamento "raggiungendo punte del 194% a Brescia Canton Mombello, del 187% a Brindisi e del 165% a Busto Arsizio, solo per fornire alcuni dati. A far le spese di tutto questo - conclude Pagani - sono gli appartenenti del corpo di Polizia penitenziaria e gli altri operatori che, se vorranno proteggersi dal contagio , secondo il Governo, dovranno acquistare in proprio le mascherine Ffp2 vanificando gli effetti dei rinnovi contrattuali appena ottenuti e togliendo altro all'esiguo stipendio". (ANSA).