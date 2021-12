Omicron: Israele, quasi 4 mila casi in 24 ore

(ANSA) - TEL AVIV, 30 DIC - Mentre la variante Omicron del coronavirus continua a diffondersi nel Paese, Israele ha registrato nelle ultime 24 ore il più alto numero di contagi giornalieri negli ultimi 3 mesi: quasi 4.000 (3.947). Lo ha reso noto il ministero della Sanità. A fronte di 135.885 test, il tasso di positività è arrivato al 2,93%. Il Fattore R è a 1,62 il che - secondo gli esperti - indica che la pandemia sembra accelerare. In compenso il dato sui malati resta stabile: ad oggi sono 94, su 151 ricoverati in totale. Il ministero ha indicato che il 78,7% dei malati gravi è non vaccinato. (ANSA).