Perseguita l'ex fidanzata nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato 42enne a Bologna

E’ finito agli arresti domiciliari un uomo di 42 anni, italiano, già indagato per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, con la quale ha avuto una relazione terminata più di un anno fa. Nonostante i divieti di avvicinarsi alla vittima e ai luoghi frequentati da lei, ha continuato a seguirla e perseguitarla. L’uomo era stato arrestato lo scorso agosto a Bologna per avere aggredito la ragazza, perchè non accettava la fine della relazione conclusa a settembre 2020. Dopo l’arresto da parte dei carabinieri, su disposizione dell’Autorità giudiziaria fu sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Indifferente al provvedimento, ha continuato a cercarla e la mattina dell’11 novembre è stato nuovamente arrestato, dopo che si era appostato sotto casa di lei. La ragazza, temendo per la propria incolumità, aveva chiamato il 112. Vista la gravità della situazione, la Procura di Bologna ha chiesto un aggravamento della misura cautelare (dal divieto di avvicinamento agli arresti domiciliari), che il Gip ha accolto ed emesso ieri mattina.