Record assoluto di nuovi contagi in Italia per il terzo giorno consecutivo: +126.888. Mai così tanti tamponi: 1.150.352. Positività all'11%

Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 98.020. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 156 , mentre ieri erano state 136. i morti sono stati 156 (ieri sono stati 148), per un totale di 137.247 vittime da febbraio 2020. Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 779.463, pari a +104.598 rispetto a ieri (+75.997 il giorno prima).

Sale a 5.981.428 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.

Le persone guarite o dimesse: 5.064.718 e 22.246 quelle uscite dal covid (ieri 21.871). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 1.150.352, ovvero 120.923 in più rispetto a ieri quando erano stati 1.029.429. Si tratta di nuovo record di test, dopo quello del 28 dicembre. Il tasso di positività sale all’11% (l’approssimazione di 11,03%); ieri era 9,5%.