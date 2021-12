Saluta pg De Francisci, ha riaperto le indagini sul 2 agosto

(ANSA) - BOLOGNA, 30 DIC - Va in pensione Ignazio De Francisci, procuratore generale di Bologna. In magistratura dal 1977, ha fatto parte dello storico pool antimafia con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e poi della Dda di Palermo. A Bologna da cinque anni e mezzo, ha firmato l'avocazione delle indagini sulla Strage del 2 agosto 1980 che hanno portato alla nuova inchiesta sui mandanti dell'attentato e al processo attualmente in corso a Paolo Bellini, accusato di essere un altro esecutore materiale. "E' stato un atto opportuno, non facile e finora non si è dimostrata una scelta sballata, abbiamo avuto un minimo di soddisfazione: non siamo andati alla ricerca di fantasmi e di teoremi", ha detto De Francisci, salutando i giornalisti. Tra le soddisfazioni del suo mandato, "c'è quella, attribuibile a tutto il mio ufficio, di aver fatto comprimere i tempi in appello per i reati sessuali. Abbiamo chiesto alla Corte di accelerare i tempi. Per me bisogna fare delle scelte e i reati che riguardano la violenza sulle donne devono essere al primo posto, insieme a quelli di mafia". De Francisci lascia un ufficio dimezzato: oltre a lui va in pensione anche l'avvocato generale, Alberto Candi e i sostituti da 11 in organico resteranno 5, guidati dalla procuratrice generale reggente Lucia Musti. "Mi auguro - ha detto De Francisci - che chi ha la competenza per provvedere provveda. Non può rimanere scoperta una sede come Bologna, che ha la competenza su tutta l'Emilia-Romagna, insieme alla Lombardia cuore pulsante d'Italia". Con così poco organico "si rischia, nei prossimi mesi, che non ci siano abbastanza sostituti pg da mandare alle udienze". (ANSA).