Usa: in vendita il primo Nft di Melania Trump

(ANSA) - NEW YORK, 30 DIC - Gli occhi blu cobalto di Melania Trump sono ufficialmente in vendita sino al 31 gennaio sotto forma di non-fungible token (Nft). Lo ha annunciato la stessa ex first lady sul suo sito web e le varie piattaforme di social media. L'acquerello, come si spiega in una nota, "offre al collezionista un amuleto a cui ispirarsi". "Sono orgogliosa - ha detto Melania - di annunciare il mio nuovo progetto Nft che rappresenta la mia passione per le arti e sosterrà il mio impegno costante verso i bambini attraverso la mia iniziativa 'Be Best'. 'Melania's Vision' è una creazione dell'artista francese Marc-Antoine Coulon e sarà in vendita a circa 175 dollari, a seconda delle variazioni di mercato. (ANSA).