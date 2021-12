Covid:Gb, una persona su 25 contagiata settimana prima di Natale

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Una persona su 25 in Inghilterra ha contratto l'infezione da Covid nella settimana prima di Natale, secondo gli ultimi dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica pubblicati dal Guardian. I tassi di infezione da Covid sono aumentati in tutte e quattro le nazioni del Regno Unito nel periodo precedente il Natale. I tassi di infezione sono aumentati in tutte le fasce d'età in Inghilterra, con i tassi più alti ancora osservati nei bambini in età scolare e nei giovani adulti. (ANSA).