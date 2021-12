Di Maio-Blinken, coordinamento su dialogo con Mosca

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Antony Blinken, per un "coordinamento sul dialogo con Mosca" e per ribadire il "sostegno all'integrità territoriale ed alla sovranità dell'Ucraina". Lo riferisce la Farnesina su Twitter, aggiungendo che tra i temi del colloquio c'è stato anche il "processo elettorale in Libia" ed il "coordinamento a sostegno delle riforme politiche ed economiche in Tunisia". (ANSA).