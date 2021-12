Omicidio in Calabria, 40enne ucciso nel Vibonese

(ANSA) - SORIANO CALABRO, 31 DIC - Ucciso a colpi di arma da fuoco davanti ad un negozio di barbiere la sera di San Silvestro. E' accaduto a Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia. L'uomo, G.D.M., di 40 anni, di Sorianello, un comune vicino, era appena uscito dal salone quando una persona non identificata gli si è avvicinata e gli ha esploso contro alcuni colpi di pistola, per poi dileguarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto operativo di Vibo Valentia oltre agli agenti del commissariato di polizia di Serra San Bruno. La vittima era un piccolo imprenditore nel settore del movimento terra e in passato era stato coinvolto nell'operazione antidroga "Ghost" condotta dalla squadra mobile di Vibo Valentia. Era sposato e padre di due figli. Le indagini sull'omicidio che ha turbato la serata dell'ultimo dell'anno nel comune delle Pre Serre vibonesi, sono condotte dai carabinieri con il coordinamento della Procura di Vibo Valentia guidata dal procuratore Camillo Falvo e del sostituto Cecilia Rebecchi. Del delitto è stata informata la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. (ANSA).