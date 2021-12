Putin ai russi, ho difeso con fermezza interessi nazionali

(ANSA) - MOSCA, 31 DIC - "Abbiamo difeso fermamente e costantemente i nostri interessi nazionali, la sicurezza del nostro Paese e dei nostri cittadini". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo tradizionale discorso televisivo di Capodanno. Il paese si estende su 11 fusi orari e le province più orientali hanno già festeggiato l'arrivo nel nuovo anno, molto prima della regione di Mosca. Le osservazioni di Putin arrivano il giorno dopo il colloquio telefonico con Joe Biden, in un contesto di accresciute tensioni intorno all'Ucraina. Il presidente americano ha avvertito Putin che ci saranno sanzioni massicce in caso di invasione dell'Ucraina, ma il leader russo ha risposto che sarebbe un "errore colossale" da parte degli occidentali. Putin ha parlato anche della pandemia, che ha colpito duramente la Russia, anche per la lentezza delle vaccinazioni. "Questa malattia insidiosa ha causato la morte di decine di migliaia di persone", ha ricordato, aggiungendo che "l'obiettivo principale" del suo governo per il prossimo anno sarà "migliorare il benessere e la qualità della vita della popolazione". Secondo Rosstat, l'agenzia statistica nazionale, più di 600.000 persone sono morte di Covid in Russia fino ad oggi, quasi il doppio del bilancio ufficiale. (ANSA).