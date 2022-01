Francia: bandiera dell'Ue sotto l'arco di Trionfo, polemiche

(ANSA) - PARIGI, 01 GEN - Ha suscitato polemiche in Francia l'installazione della bandiera europea sotto l'Arco di Trionfo a Parigi per celebrare l'inizio della presidenza francese dell'Ue. I candidati presidenziali di estrema destra Marine Le Pen ed Eric Zemmour si sono detti "indignati" per il fatto che la bandiera francese sia stata sostituita da quella dell'Ue "sopra la tomba del milite ignoto". "La bandiera francese sarà ovviamente reinstallata, si tratta di un'iniziativa simbolica e temporanea", ha replicato il segretario di Stato per gli Affari europei, Clément Beaune, bollando la discussione come una "polemica sterile". (ANSA).