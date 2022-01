India: calca in santuario, almeno 12 morti e 13 feriti

(ANSA) - SRINAGAR, 01 GEN - Almeno 12 persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite oggi nella calca di un santuario religioso nel Kashmir indiano, secondo le autorità locali. "Il bilancio potrebbe essere più pesante, perché la strada che conduce al santuario in cima alla collina era affollata di fedeli che cercavano di arrivarci durante le tradizionali preghiere di Capodanno", ha spiegato un funzionario. Mata Vaishno Devi è uno dei santuari indù più frequentati dell'India settentrionale e decine di migliaia di persone vi si recano ogni giorno per pregare. Un altro funzionario incaricato della gestione dei disastri ha confermato il bilancio delle vittime, aggiungendo che la fuga precipitosa ha avuto luogo intorno alle 2:45 ora locale (le 22:15 di ieri in Italia). "Il governo ha richiesto un'indagine sull'incidente", ha aggiunto la fonte. Il primo ministro Narendra Modi si è detto su Twitter "estremamente rattristato per la perdita di vite umane", aggiungendo di essere in contatto con le autorità locali. Ha anche offerto le sue "condoglianze alle famiglie in lutto" e ha augurato una pronta guarigione ai feriti. (ANSA).