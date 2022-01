Sudafrica: il corpo di Desmond Tutu verrà liquefatto

La salma dell’arcivescovo Desmond Tutu verrà liquefatta, ovvero sottoposta ad un procedimento chimico ritenuto un’alternativa ecologica alla cremazione: lo riporta la Bbc.

Era «ciò a cui aspirava come eco-guerriero», ha detto il reverendo Michael Weeder, decano della cattedrale di San Giorgio, a Città del Capo, dove si terranno oggi i funerali di Stato del simbolo dell’anti-apartheid e Premio Nobel per la pace.

Secondo la tecnica della cosiddetta 'acquamazione" o 'cremazione acquatica", il corpo viene 'sciolto" in una soluzione di idrossido di potassio ad una temperatura di 93 gradi centigradi con un processo chiamato idrolisi alcalina che dura 3-4 ore. Al termine rimangono le ossa, che vengono ridotte in polvere e consegnate ai parenti del defunto all’interno di un’urna, ed il liquido risultante dallo scioglimento dei tessuti - privo di DNA - che viene smaltito nel condotto fognario.

Il processo è considerato più ecologico della cremazione perchè consuma meno energia e non produce emissioni.