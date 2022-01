Francia: gioca 80 cent alle slot del Casinò, vince 200mila euro

(ANSA) - RENNES, 02 GEN - Una donna ha vinto più di 200.000 euro al casinò francese di Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) dopo aver giocato appena 80 centesimi in una slot machine. Lo ha annunciato il direttore del Casinò spiegando che la fortunata 40enne non era una habituée: "Si tratta di una persona nuova ai giochi che era in vacanza e accompagnava sua madre. Ha vinto 209.715,20 euro, il secondo jackpot più alto dall'apertura delle slot machine 30 anni fa", ha detto. "È rimasta un po' sorpresa, l'abbiamo isolata e le abbiamo offerto un bicchierino di champagne", ha aggiunto il responsabile del Casinò. Nel 2011, un giocatore ha vinto la somma di 425.000 euro dopo aver scommesso 60 centesimi nello stessa sala da gioco.