Iran: scontro tra forze sicurezza e gruppi armati, 9 morti

(ANSA) - TEHERAN, 02 GEN - Nove persone sono rimaste uccise, tra cui tre membri delle forze iraniane, nel corso di un nuovo scontro con "criminali armati" avvenuto ieri nella provincia del Sistan-Belucistan nel sud-est del Paese: lo hanno reso noto le Guardie rivoluzionarie. "Sei criminali armati sono stati uccisi e altri cinque sono rimasti feriti in un scontro intenso", ha annunciato in un comunicato Sepah News, il sito ufficiale dei Pasdaran. "Tre combattenti locali sono morti come martiri durante lo scontro, avvenuto nei pressi di un villaggio", nel centro della provincia, ha spiegato la nota senza fornire ulteriori dettagli. Le Guardie rivoluzionarie avevano reso noto venerdì scorso di aver ucciso tre persone implicate nella morte di due dei loro membri il 25 dicembre nella stessa regione. La provincia del Sistan-Belucistan, confinante con Pakistan e Afghanistan, è frequente teatro di attacchi o scontri a fuoco tra le forze forze di sicurezza iraniane e gruppi armati. Le violenze sono spesso legate al contrabbando, oppure coinvolgono i gruppi separatisti di etnia beluci o gruppi jihadisti che secondo Teheran sono sostenuti dal Pakistan. (ANSA).