Olanda: nel nuovo governo numero record di donne

(ANSA) - L'AJA, 02 GEN - Mai così tante donne in un governo olandese come quello che si appresta a giurare: saranno infatti 14 su 29 le donne fra ministri e sottosegretari nell'esecutivo di coalizione stando ad una lista appena pubblicata. Più della metà, e in particolare lo sarà il 50% esatto dei ministri, ovvero 10 su 20. Il nuovo governò, basato su una coalizione di quattro partiti, si insedierà il prossimo 10 gennaio dopo un lunghissimo periodo di tentativi con negoziati che si sono prolungati per ben 271 giorni dalle elezioni a marzo. Il primo ministro Mark Rutte guiderà l'esecutivo per il suo quarto mandato a capo del governo, mentre l'ex ministro delle finanze e leader del centro-destra Wopke Hoekstra sarà ministro degli Esteri, scambiandosi di ruolo con l'ex capo della diplomazia olandese Sigrid Kaag che guiderà invece il dicastero delle Finanze. (ANSA).