Venezuela: Maduro, 'dopo Trump con Biden nulla è cambiato'

(ANSA) - CARACAS, 02 GEN - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha sostenuto che dopo l'uscita di scena negli Stati Uniti di Donald Trump e l'arrivo del presidente Joe Biden, "nulla è cambiato" per il Venezuela, dato che "la persecuzione nei nostri confronti rimane". In una intervista di fine anno concessa al giornalista Ignacio Ramonet e rilanciata dalla tv 'all news' venezuelana Telesur, Maduro ha insistito che con la nuova amministrazione statunitense "non vi è stato alcun segno di rettifica delle misure unilaterali crudeli - oltre 400 nell'era Trump - imposte nei nostri confronti". Dopo aver ricordato che l'estradizione da Capo Verde negli Stati Uniti del diplomatico di origine colombiana ma naturalizzato venezuelano Alex Saab "ha costituito un sabotaggio di Washington del dialogo fra governo e opposizione venezuelani" che era stato avviato nell'agosto scorso in Messico, il capo dello Stato ha sostenuto che "molte cose per Saab devono cambiare prima che noi possiamo tornare a sederci a quel tavolo negoziale". Per quanto riguarda le relazioni con gli Stati Uniti, Maduro ha quindi osservato: "Chissà quando, e con chi potrà aprirsi la possibilità di un dialogo bilaterale diretto, coraggioso, sincero e comprensivo. Magari - ha sottolineato - fosse con il governo di Joe Biden, ma se si realizza bene, altrimenti continueremo con la nostra battaglia". (ANSA).