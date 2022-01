Covid: Israele, fra 'over 60' forte richiesta quarta dose

(ANSAmed) - TEL AVIV, 03 GEN - Oltre 50 mila israeliani hanno subito accolto l'appello giunto ieri dal premier Naftali Bennett ad assumere una quarta dose di vaccino Pfizer per far fronte ad una imminente ondata di contagi con la variante Omicron. Tutti, come richiesto, hanno oltre 60 anni e hanno ricevuto la terza dose oltre quattro mesi fa. Lo riferisce il sito Ynet. Nella cassa mutua Maccabi, secondo il sito, le prenotazioni sono state 30 mila su 300 mila aventi diritto. Percentuali analoghe sono segnalate anche nelle altre casse mutue principali. Complessivamente, secondo Ynet, oggi hanno già ricevuto la quarta dose circa 14 mila israeliani. (ANSAmed).